'Güldür Güldür Show'un ünlü oyuncularından Rüştü Onur Atilla'nın sunduğu 'Gel Hemşerim' yine çok izlendi. İlk bölümü ile dikkatleri çeken 'Gel Hemşerim', geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanan 2'nci bölümüyle tüm gününün en çok izlenen 2'nci programı olarak yükselişini sürdürdü.

Çekimleri Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devam eden 'Gel Hemşerim', farklı ve özgün formatıyla ikinci bölümünde de seyircinin beğenisini kazanarak gönüllerde taht kurmayı başardı.

İzleyicisine şans, oyun, kahkaha ve heyecan dolu bir program vaat eden 'Gel Hemşerim' yarışmacısının kazanması için, hiç bir beklentisi olmadan onlara yardımcı olmaya çalışan güzel yürekli hemşeri jürisiyle de hâlâ karşılıksız iyilik yapan insanların olduğu ve iyiliğin hala kazandığı mesajını vermeye devam ediyor.

'Gel Hemşerim', her cuma günü SHOW TV'de...