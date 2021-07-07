Show TV'nin acı kaybı

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Uzun süredir tedavi görmekte olan RTÜK, Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü olarak görev yapan Semra Tınaztepe, yaşamını yitirdi. 1965 yılında Sinop-Gerze'de doğan ve tüm çalışma arkadaşlarınca çok sevilen Tınaztepe'nin kaybı Show TV'yi üzüntüye boğdu.

Semra Tınaztepe, yarın (8 Temmuz Perşembe) Sinop-Gerze'den son yolculuğuna uğurlanacak.

Show TV ve Ciner Yayın Holding olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.