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        Haberler Televizyon SHOW TV'den Anneler Günü'ne özel tanıtım

        SHOW TV'den Anneler Günü'ne özel tanıtım

        SHOW TV, Anneler Günü'ne özel bir tanıtım yayınladı. Reyting rekortmeni dizilerin ve 'Güldür Güldür Show'un oyuncularının duygu dolu anlarıyla harmanlanan bu tanıtım, izleyicilerin yüreklerine dokundu. Farklı yolculuklara sahip olan anneliğin, SHOW TV'nin sevilen anneleriyle ekrana yansıması duygusal bir atmosfer yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:49
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        SHOW TV'den Anneler Günü'ne özel tanıtım
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        Her daim kızı Bahar’ın yanında olan Gülçiçek’in şefkat dolu anları yürekleri ısıtırken bin bir zorlu yoldan geçen Devran ve Gülce’nin “İyi ki böyleyiz” sözleri, dimdik ayakta durdukları anlarla yüreklere dokundu. Annelerine yıllar sonra kavuşan Nuh ve Melek’in, anneleri Sumru’ya sıkıca sarılmaları, mutluluklarını gözler önüne serdi. Sevgisini hiçbir engel tanımadan gösteren Doğa’nın, annesi Kıvılcım’a “Seni seviyorum” demesi ise sevgi dolu anlar yaşattı. İskender ve Cavidan ikilisi ise anneye olan ihtiyacın hiçbir yaşta bitmediğini göstererek derin duygular hissettirdi.

        Hayatın olağan akışında hem kendi için hem de çocukları için mücadele eden Bahar, evlatlarıyla ve torunlarıyla kurduğu güçlü bağ sayesinde anneliğin ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Güldür Güldür Show’un kadın oyuncuları ise canlandırdıkları rollerle bu özel günün anlamını içtenlikle hatırlattı.

        Her karakterin anneliğe dair farklı bir yolculuk sunduğu bu tanıtım, izleyicileri derinden etkiledi.

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        #Anneler Günü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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