Shinzo Abe suikastı sonrası dünya liderlerinden tepkiler

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.
İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski başbakan acil hastaneye kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve eski bir Deniz Öz Savunma Kuvvetleri üyesi olduğu öne sürülen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirildi.
Abe'nin hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
DÜNYADAN İLK TEPKİLER
Abe'nin hayatını kaybetmesinin ardından dünyadan da pek çok isim taziye mesajları paylaştı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 'vahşi ve korkakça işlenen cinayeti' kınadı. Ursula von der Leyen "Harika bir insan, mükemmel bir demokrat ve çok taraflılığın şampiyonu bir insan hayatını kaybetti. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi 'yakın dostum' diye nitelendirdiği Abe için Cumartesi günü ülkesinde 1 günlük yas ilan edileceğini söyledi.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ise mesajında Abe'nin eşi Akie'ye taziyelerini sundu ve saldırıyı 'kabul edilemez korkunç bir suç' olarak tanımladı.
Görevden ayrılmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Abe'nin ölümünü 'çok üzücü bir haber' olarak tanımladı ve "Zor zamanlardaki küresel çaptaki liderliği çoğu kişi tarafından hatırlanacak. Bu zor günlerde Japonya'nın yanındayız" dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise suikastın 'şoke edici ve çok üzücü' olduğunu belirterek Abe'nin ailesi ve Japonya'ya taziye dileklerinde bulundu.
SHINZO ABE'NİN HAYATI
21 Eylül 1954 yılında Nagata kentinde politikacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Abe´nin büyükbabası Kan Abe meclis üyesi ve babası Shintaro Abe ise eski dışişleri bakanıydı.
26 Eylül 2006´da Başbakan olan Abe, Japonya´nın en genç başbakanı olarak tarihe geçti. Üniversitede siyasal bilgiler okuyan Abe, eğitimini ABD´de tamamladı. 2007 tarihinde sağlık sorunları sebebiyle Başbakanlık´tan istifa etti ve 2012 yılında tekrar Başbakan oldu. 2020´de yine sağlık sorunları sebebiyle hem Başbakanlıktan hem de parti liderliğinden ayrıldı.
Japonya´nın en süre Başbakanlığını yapan Shinzo Abe, bugün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.
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