Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shinzo Abe için taziye mesajı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Abe, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe'nin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'den de taziye mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe’nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" açıklamasında bulundu.

Görsel: Anadolu Ajansı

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yayınladığı mesajda Abe'nin ailesi ve Japon halkına başsağlığı diledi.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Kardeş ülke Japonya’nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo’nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun. Sn Abe, Cumhurbaşkanımız Sn Erdoğan ile kurduğu sıcak bağ ile Türk-Japon ilişkilerine güçlü katkılarda bulundu. “Türkiye, pek çok Japon için çok güzel bir kelimedir” diyen Abe, ülkemizde samimi bir iz bırakmıştır. Milletimizin hafızasında daima iyilikle hatırlanacaktır.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.