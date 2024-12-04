Sharon Stone'un gözyaşları
BBC, 2024 yılında dünyada ilham kaynağı ve etkili olan 100 kadını açıkladı. 'Direnç' temasıyla hazırlanan listede yer alan ünlü oyuncu Sharon Stone, verdiği röportajda gözyaşlarını tutamadı
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1992 yapımı erotik gerilim filmi 'Temel İçgüdü' ile büyük bir şöhret yakalayan ve sonrasında Hollywood'un aranan oyuncularından olan Sharon Stone, BBC'nin yaptığı listeye girmesiyle ilgili olarak bir röportaj gerçekleştirdi. Stone, birbirinden samimi cevaplar verdi.
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Stone, 'Temel İçgüdü' filminde 'seks sembolü' olarak gösterilmişti. Oyuncu, bu filmin sonucu olarak, hep aynı tür rollere seçildiğini ve bunun kendisini rahatsız ettiğini daha önceki birçok röportajında olduğu gibi yineledi.
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Stone, "Bu filmde uydurulan benim çok seksi olduğum fikrini, insanların cinsellikleriyle cezalandırıldıkları bir hastalıkla mücadele etmek için kullanmış olmaktan çok gurur duyuyorum. Ben de kendi cinselliğim için cezalandırılıyordum" ifadelerini kullandı.
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Oyunculuk kariyerinin dışında yıllardır birçok konuda gönüllü çalışan Sharon Stone, HIV ve AIDS ile ilgili çalışmaları sayesinde 2013 Nobel Barış Zirvesi Ödülü’nü kazandı.
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Sharon Stone, "Kendi gençliğinize ne söylemek istersiniz?" sorusuyla karşı karşıya gelince gözyaşlarına engel olmadı.
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Elleriyle gözlerini kapatan ve cevap vermekte zorlanan 66 yaşındaki Stone, kendi gençliğine, "İyi olacaksın" mesajını vereceğini söyleyerek, "Şu an bunu bilmiyorsun, ama iyi olacaksın" diye tekrar etti. Oyuncu ayrıca, "Elimde olsa bunu göz kapaklarımın içine dövme olarak yazdırırdım" dedi.
Sharon Stone, bu ifadeleri 23 yıl önce, şöhretinin zirvesindeyken beyin kanaması geçirerek ölümden döndüğü anları kastederek söyledi.
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"Ölümle savaştığım o günlerde bir gün iyi olacağımı bilmeyi istediğim o kadar çok an yaşadım ki" diyen Sharon Stone, beyninde bir atardamarın patlaması sonucu beyin kanaması geçirmiş ve felç olmuştu. Sharon Stone kendisine hayatta kalma ihtimalinin yüzde bir olduğunun söylendiğini ve yürümek ya da konuşmak gibi temel becerileri yeniden öğrenmesi gerektiğini söyledi.
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Hayırseverliğinin yanısıra siyasete dair açık sözlü konuşan Stone, Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın da muhaliflerinden. Hatta seçim günü Kamala Harris’i desteklemek için, “Mrs President (Başkan Hanım)” yazılı tişört giydiği bir fotoğraf paylaştı.
Stone, "Dünyayı ülkemin çoğunluğundan biraz daha farklı görüyorum. Bu benim vatansever olmadığım anlamında gelmiyor" dedi.
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"FİLM SEKTÖRÜNDE KADINLAR İÇİN OLUMLU DEĞİŞİMLER VAR"
Stone ayrıca, film sektörüne de değinerek, geçmişte 'kadınların, erkeklerin fantezilerini oynadığını' söyleyen Stone, bu erkeklerin bu filmleri aynı zamanda yazdığını, yönettiğini, yapımcılığını üstlendiğini, düzenlediğini ve dağıtıma sürdüğünü de ekliyor.
Oynadığı bazı karakterlerin hareketlerini ikna edici bulmadığını söylese de Sharon Stone, sektörde kadın oyuncular ve kadın çalışanlar için olumlu değişiklikler görülmeye başlamasından memnun olduğunu belirtti.
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FLÖRT UYGULAMALARI KULLANMIŞ
Sharon Stone, ayrıca flört uygulamaları kullandığını söyledi. Hatta diğer kullanıcılar Sharon Stone'un bu uygulamalarda yer almasına inanamayıp profilini sahte sandıkları için bir süre bunları kullanması yasaklanmış. Stone, "İnternet sitelerinde flörtün asıl amacına, iki kişi arasındaki kimyaya ulaşılamıyor" açıklamasında bulundu.
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Sharon Stone, bu yılki tema olan 'direnç' kelimesinin kendisi için ne ifade ettiğine yönelik soruya, "Vıdı vıdı edip söylenmeyi seçebiliriz, ya da neşeyi seçebiliriz. Bence sadece tekrar tekrar neşeyi seçmek gerekiyor. Anda kal. Diyelim düştün. Ayağa kalk. Diyelim biri seni yere düşürdü, şimdi de kalkmana yardım etmek istiyor. Bırak yardım etsin" sözleriyle anlattı.