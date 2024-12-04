Sharon Stone'un gözyaşları

"Ölümle savaştığım o günlerde bir gün iyi olacağımı bilmeyi istediğim o kadar çok an yaşadım ki" diyen Sharon Stone, beyninde bir atardamarın patlaması sonucu beyin kanaması geçirmiş ve felç olmuştu. Sharon Stone kendisine hayatta kalma ihtimalinin yüzde bir olduğunun söylendiğini ve yürümek ya da konuşmak gibi temel becerileri yeniden öğrenmesi gerektiğini söyledi.