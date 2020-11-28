Oyuncu, arka planında Marilyn Monroe'nun fotoğrafının asılı olduğu bir odada verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Sharon Stone, yayınladığı gönderiye şu notu düştü:

Arkadaşım ve başarılı stilist Paris Libby, bunu bana bugün gönderdi. 62 yaşında hala modellik yapabildiğim için sadece şaşkın değil, minnettarım da...