Shaocong Wu, Beijing Guoan'a transfer oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de, Çinli defans oyuncusu Shaocong Wu takımdan ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'a transfer olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır. Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

👋🏻 Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır.



Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/Q1daSTvixT — RAMS Başakşehir (@ibfk2014) January 30, 2025

REKLAM advertisement1