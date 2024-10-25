Larkin'den Anadolu Efes'e kötü haber!
Anadolu Efes, Olimpia Milano maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Shane Larkin'in ayak bileğinde yumuşak doku zedelenmesi ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyun kurucunun 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.
Anadolu Efes'in THY EuroLeague'de Olimpia Milano ile deplasmanda oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanan Shane Larkin'in son durumu belli oldu. Lacivert-beyazlı kulüp, Larkin'in 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün oynanan karşılaşmada sağ ayak bileğinde burkulma yaşayan Kaptan Shane Larkin'in tetkikleri gerçekleştirilmiş ve tedavisine süratle başlanmıştır.
Takım Doktorumuz Uğur Diliçıkık, başarılı oyuncumuzun yumuşak doku zedelenmesi ve kemik ödemi sebebiyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir."