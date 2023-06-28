İHANET ŞARKISI REKOR KIRDI
Gerard Pique'nin yeni sevgilisiyle fotoğrafları ve ardından da Shakira'dan gelen intikam şarkısı, ihanet filmlerini aratmayan bir hikayeyi ortaya çıkardı. Shakira olaylı ayrılık sonrasında eski sevgilisi Pique için göndermeli bir şarkı yaptı.
Geçtiğimiz ocak ayında yeni şarkısını yayınlayan 46 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, 'bir günde en çok dinlenen Latin şarkı', 'bir gün içinde en çok izlenen İspanyolca müzik klibi' ve daha birçok rekora imza atarak 14 Guinness rekoru kırmayı başardı.
Shakira, “Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma / Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım / Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm” ifadeleriyle Pique’ye gönderme yapmıştı.