Shakhtar Donetsk: 1 - Legia Varşova: 2 | MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Polonya ekibi Legia Varşova'yı konuk etti.

Polonya'da oynanan maçı kazanan 2-1'lik skorla Legia Varşova oldu.

Konuk ekip Legia Varşova, Rafal Augustyniak'ın 16. dakikada attığı golle Shakhtar Donetsk karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Luca Meirelles'in golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Legia Varşova'da ilk golü atan Rafal Augustyniak, 90+4'te bir kez sahneye çıktı ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk, 3 puanda kaldı. Legia Varşova da puanını 3 yaptı.

Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Breidablik ile karşılaşacak. Legia Varşova, Celje deplasmanına gidecek.