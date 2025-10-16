SGK personel alımı ne zaman? SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu 100 denetmen yardımcısı alıyor. Başvurular Kariyer Kapısı ve e-Devlet üzerinden kabul edilecek. Başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde bilgilerini güncellemek ya da yeni belge eklemek/değiştirmek isteyen adaylar, başvuru devam ettiği sürece başvurusunu yenileyebilecek. Peki, 2025 SGK personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılır, şartları nelerdir?
SGK personel alımı yapacağının müjdesini verdi. Başvurular ekim ve kasım ayında gerçekleşecek. Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. İşte, 2025 SGK personel alımı detayları
SGK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel İdari Hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere 100 Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapılıyor. Adaylar 20 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden giriş yaparak gerçekleştirecek.
KPSS puanı dikkate alınarak başvuruları kabul edilen adayların sözlü sınavları da 8-19 Aralık tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenecek.
Sözlü sınavlara dair tarih, yer ve saat bilgisi sınavdan en az 15 gün önce www.sgk.gov.tr adresinden ve Kariyer Kapısı üzerinden paylaşılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.
- En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1’de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)
- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
- ÖSYM tarafından 2024 veya 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS)
Tablo-1’de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.
