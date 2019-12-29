HABERTURK.COM

Bulut Kutlu’nun haberine göre HDP Batman’da 3.olağan kongresine gitti. Bir konferans salonundan yapılan kongreye HDP Eş genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Batman Milletvekilleri ve partililer katıldı.

“NE İŞİMİZ VAR BİZİM LİBYA’DA”

Kongrede konuşan Temelli, “Şimdi karşımıza Libya’ya tezkeresi çıktı. Libya’ya asker göndereceklermiş. Neden Libya’ya asker göndereceğiz. Ne işimiz var bizim Libya’da. Bunu söylediklerinde tarihten örnekler veriyorlar. Her seferinde olduğu gibi ne zaman bir örnek verse, şunu anlıyoruz ki dersine iyi çalışmamış öğrenci gibi, kitabın başımı okumuş, kitabın adını okumuş, ama içini okumamış” dedi.

“HER TEZKERE TÜRKİYE’Yİ BELALARA SÜRÜKLEDİ”

Libya tezkeresine hayır diyeceklerini belirten Temelli, “Tıpkı Suriye, Irak tezkerelerine hayır dediğimiz gibi. Çünkü her tezkere bu hem ülkelere yıkım getirdi, hem de Türkiye’ye yıkım getirdi. Her tezkere aslında Türkiye’yi belalara sürükledi. O ülkelerde de çözümsüzlüğü büyüttü. Türkiye’nin izlemesi gereken yegane politikası, barış politikası olmalıdır. İçerde ve dışarıda barışı vaat edecek politikalar olmalıdır. Ama bunun için bir dış politikaya ihtiyacımız vardır. Türkiye’nin dış politikası var mı? Yok. iç politikada iktidar neye ihtiyaç duyuyorsa, dış politikayı ona göre biçimlendireceğini sanıyor. Bir bakıyorsunuz bir gün Putin’in kapısındalar, bir bakıyorsunuz bir gün Trump’un kapısındalar, bir gün Libya, bir gün Suriye. Bir kaosun içinde Türkiye’yi oradan oraya sürüklüyorlar. Bu halkın emeğini, iradesini, geleceğini yok ederek, yok sayarak bu savaş politikalarına, ısrar ediyorlar. Neden? Çünkü silah sanayi büyüsün diye, çünkü bütçeden daha fazla kaynak silahlanmaya ayrılsın diye. Silah tüccarları kazansın diye dünürleri kazansın diye, kendisine aşık olan işadamları kazansın diye daha fazla silah daha fazla savaş. O yüzden bu tezkereye hayır diyeceğiz. Belki de ilk defa muhalefet partileri de bu tezkereye hayır diyecek. Bu sevindirici bir gelişmedir. Türkiye de artık gerçek anlamda, bu iktidara karşı muhalefet yapma zamanı gelmiştir. HDP üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Tüm Türkiye halklarının beklentilerini karşılayacak şekilde hiçbir ayrımcı politikanın tarafında olmadan, o bütünlüklü politikamızı sürdüreceğiz. Bunu yaparken, tüm topluma aynı çağrıyı yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyeti demokratikleştirmek, demokratik cumhuriyeti var etmekle mümkündür. Çağrımız herkesedir. Gelin bu tezkereye hayır diyelim. Gelin savaş politikalarına hayır diyelim. Tüm meclise çağrımı yeniliyorum” diye konuştu.