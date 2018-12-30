Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı yeni aşka yelken açtı. Şeyma Subaşı, Meksika'nın Tulum sahilinde sevgilisiyle objektiflere takıldı. Fransız DJ Guido Senia ile birliktelik yaşadığı öğrenilen Subaşı, sevgilisiyle samimi görüntüler verdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

ADI ÇAĞATAY ULUSOY İLE ANILMIŞTI

Ilıcalı ve Subaşı'nın neden ayrıldığı ise merak konusu olmuş, günlerce konuşulan olayla ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. Bunlardan birincisi; Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy ile birlikte olması. Ulusoy'un göğsündeki dövme ile Subaşı'nın paylaşımındaki, "Karanlık olmadan yıldızları asla göremeyiz" sözleri dedikoduları daha da alevlendirmişti. Subaşı'nın, Ulusoy'un paylaşımlarının altına yaptığı yorumlar da sosyal medya kullanıcılarının dikkatlerinden kaçmamıştı.

Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı ile Çağatay Ulusoy'un aynı masada olduğu bu fotoğrafın sosyal medyaya düşmesi kafaları karıştırmıştı.

ŞEYMA SUBAŞI'DAN ÇAĞATAY ULUSOY AÇIKLAMASI

Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile ilgili çıkan iddialara sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Subaşı, "Çağatay Ulusoy ile olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir, bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" demişti.

Subaşı'nın açıklamasından sonra Çağatay Ulusoy da sessizliğini bozdu ve şunları söyledi: Hem Acun abi, hem de Şeyma arkadaşlarımdır. Birkaç gündür devam edecen çirkin, asılsız, yakışıksız ve anlamsız iftiraların son bulmasını dilerim.