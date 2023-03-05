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İzmir'de dehşet! Seyir halindeyken kendini vurdu, kaçırdığı kız çocuğu da öldü

İzmir'de bir genç, iddiaya göre 17 yaşındaki kızı silah zoruyla aracına bindirip, kaçırdı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra yakalanacağını anlayan şüpheli, seyir halindeyken tabancayla kendini vurdu. Takla atan araçtaki kız çocuğu da kaza sonucu yaşamını yitirdi

Giriş: 05.03.2023 - 19:20 | Güncelleme: ABONE OL
İZMİR'DE DEHŞET! Seyir halindeyken kendini vurdu, kaçırdığı kız çocuğu da öldü - Güncel haberler
İHA

İzmir'de, 17 yaşındaki kız çocuğunu silah zoruyla aracına bindiren bir kişi, polis takibi esnasında seyir halindeyken tabancayla kendini vurdu. Kontrolden çıkarak takla atan araç içerisinde bulunan kız çocuğu da kaza sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.45 sıralarında İzmir Çeşme Otoyolu İstihkam Viyadüğü'nü geçtikten sonra meydana geldi. İHA'nın haberine göre Alican Şara (22), Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3822/2 Sokak'ta otobüs durağında bekleyen G.Ö. (17) adlı kız çocuğunun yanında durdu.

SEYİR HALİNDEYKEN KENDİNİ VURDU

Şara, silah zoruyla kız çocuğunu hafif ticari araca bindirerek uzaklaştı. Görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçerken, şüpheli ile polis arasında takip başladı. Takip, İzmir Çeşme Otoyolu'na kadar devam etti.

Limontepe'den otoyola çıkan Şara, çevreyolunda yakalanacağını anlayınca iddiaya göre yanında bulundurduğu tabancayla kendi kafasına ateş etti. Şara'nın yaşamına son verdiği esnada seyir halinde olduğu araç kontrolden çıkarak takla attı.

KAÇIRILAN KIZ DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde Alican Şara'nın tabancayla başından vurularak, yolcu koltuğundaki kaçırılan G.Ö.'nün ise, kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Şara ve kız çocuğunun cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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