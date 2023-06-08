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Kadına şiddet bitmiyor! Seyir halindeki araçtan yola atıldı

Ardı arkası kesilmeyen kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak İstanbul Avcılar'da bir kadın, seyir halindeki araçtan yola atıldı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi

Giriş: 08.06.2023 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Avcılar'da seyir halinde olan araçtan bir kadın atıldı
DHA

Avcılar'da seyir halindeki hafif ticari araç bir sokağa girdiği sırada kapısı açılarak içerisinden bir kadın yola atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde önceki gün bir sokağa giren hafif ticari araç bir anda durdu. Aracın arka kapısı açılarak içinden bir kadın yola atıldı.

KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Birkaç saniye sonra araç yoluna devam etti. Olayı gören mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Daha sonra emniyete götürülen kadının üstünden kimlik çıkmadı. Yaralı kadın kimseden şikâyetçi olmazken, yola atıldığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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