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Bolu'da yaşandı! Yolcu otobüsü alev alev yandı

Bolu'da faciadan dönüldü. Kentte içerisinde yolcu bulunmayan ve bakıma götürülen bir otobüs seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor kısmı yanmaya başlayan araç küle döndü

Giriş: 16.05.2023 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
Seyir halinde yangın çıktı! Bolu'da otobüs küle döndü! - Güncel haberler
DHA

Bolu'nun Gerede ilçesinde, içinde yolcu bulunmayan otobüs, motor kısmından alev alıp, yandı.

DHA'nın haberine göre itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bursa'ya bakım için götürülen Mustafa Ay idaresindeki yolcu otobüsü, sabah saatlerinde D-750 kara yolunun Gerede ilçesi Horhor rampası mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. İçinde yolcu olmayan, otobüsteki yangını fark eden Ay, aracı durdurarak yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

Yoldan geçen diğer sürücüler de Ay´a yardım etti. Bu sırada bir kişi de metrelerce yükselen alevlere kova ile su attı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla yangın söndürüldü.

Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceme başlatıldı.

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