Şeyh Edebali'nin 1326'da 120 yaşlarında Bilecik'te vefat ettiği söyleniyor. Vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra da damadı Osman Gazi ölmüştür.

ŞEYH EDEBALİ OSMAN GAZİ NASİHATİ

Ey oğul, artık bey’sin!

Bundan sonra

Öfke bize, uysallık sana.

Güceniklik bize, gönül almak sana.

Suçlamak bize, katlanmak sana.

Acizlik bize, hoşgörmek sana.

Anlaşmazlıklar bize, adalet sana.

Haksızlık bize, bağışlamak sana...

Ey oğul, sabretmesini bil,

Vaktinden önce çiçek açmaz.

Şunu da unutma;

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Ey oğul, işin ağır,

İşin çetin, gücün kula bağlı.

Allah yardımcın olsun...

Güçlüsün, kuvvetlisin,

Akıllısın, kelamlısın!

ama; bunları nerede,

Nasıl kullanacağını bilmezsen

Sabah rüzgarında savrulur gidersin.

Öfken ve nefsin bir olup aklını yener.

Daima sabırlı, sebatlı ve

İradene sahip olasın!

Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi değildir.

Bütün bilinmeyenler,

Feth edilmeyenler,

Görünmeyenler, ancak sen faziletli ve

Ahlaklı olursan gün ışığına çıkacaktır.

Ey oğul ! ananı , atanı say !

Bereket büyüklerle beraberdir.

İnancını kaybedersen ,

Yeşilken çöllere dönersin.

Açık sözlü ol ! her sözü üstüne alma !

Gördüğünü görme ! bildiğini bilme !

Sevildiğin yere sık gidip gelme !

Ey oğul ! üç kişiye acı :

Cahil arasındaki alime ,

Zenginken fakir düşene,ve

Hatırlı iken itibarını kaybedene.

Ey oğul! unutma ki,

Yüksekte yer tutanlar,

Aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

Haklıysan mücadeleden korkma!