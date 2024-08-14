Şeyda Çoşkun ve Sema Öztürk tatile devam ediyor
Şeyda Çoşkun, oyuncu arkadaşı Sema Öztürk'le çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor
Giriş: 14.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:34
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şeyda Çoşkun oyuncu arkadaşı Sema Öztürk, Bodrum tatillerine devam ediyor.
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Önceki gün, Şeyda Çoşkun Yalıkavak'taki evlerinin iskelesinden denize girerken görüntülendi.
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Oyuncu Sema Öztürk ise suya iskeleden atlayarak Çoşkun'a eşlik ederken objektiflere yansıdı.
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