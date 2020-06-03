Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? HES kodu ile şehirler arası seyahat nasıl yapılır? soruları şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeleri takip eden vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen son kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili beklenen duyuruyu yaptı. İşte şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar...
SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" sözleriyle şehirler arası seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.
18 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak 18 yaş altı çocuklar yanlarında velileri ya da vasileri ile birlikte seyahat edebilecek.
SEYAHAT YASAĞI KALKAR KALMAZ BODRUM’A AKIN ETTİLER
Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıkan tatilciler Bodrum’a ulaştı. Yoğunluğu tahmin eden emniyet güçleri kırmızı alarma geçerek trafik uygulama noktalarında kontrolleri en üst seviyeye çıkardı.
Bodrum’da evleri bulunan tatilciler seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıktı. Özellikle İstanbul ve Ankara’dan gelen tatilciler Torba kavşağında yoğunluk oluşturdu. Gece yarısı yola çıkan tatilciler öğlen saatlerinde Bodrum’a ulaştı. Olası yoğunluğu tahmin eden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe girişinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şehir dışından gelen özellikle 34 ve 06 plakalı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum’a güvenli bir şekilde giriş yaptı.
YASAK KALKAR KALKMAZ HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran’da seyahat yasağının kalkacağını müjdelemesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerden özellikle İstanbul’da yaşayan vatandaşlar hazırlıklarını tamamlayarak 1 Haziran gecesi yola çıktı. Öğlen saatlerinde Bodrum’da olan tatilciler rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek, “Gece yasak kalkar kalkmaz yola çıktım ve sonunda Bodrum’a ulaştım” dedi.
İstanbul’dan gece saatlerinde yola çıkarak Bodrum’a gelen Mehmet Aktürk isimli vatandaş, “Bodrum güzel, havası güzel, insanları güzel. Seyahat yasağının kalmasını bekliyordum. 3-4 kere başvurdum reddedildim e-devletten. Sonra işte yasağı kaldırdı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yola çıktık” dedi.
OTOBÜSLER KONTROL EDİLİYOR
Yolcu otobüsleriyle Bodrum’a gelen tatilcilerin ise Torba uygulama noktasından polis ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Tüm otobüsler teker teker kontrol edilip yüksek ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
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