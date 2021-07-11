Seyahat acentasına çarpıcı suçlama!

OTSAD Başkanı Hüseyin Kırk "İstanbul'u tercih eden İranlılara yalan olan ve onların hayatıyla oynayacak bir reklam ortaya çıkmış 'İstanbul'a gel 2 bin 700 lira karşılığında Biontech aşısı ol' deniyor. İstanbul'a gelenler ikamet ve oturum izni almadan aşı oluyor. 2. aşıyı 2 gün sonra yapıyorlar. İlk dozu saygın bir klinikte yapıyorlar. Kişi başı 2 bin 700 TL para alıyor" dedi.
"HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ"
DHA'da yer alan habere göre Hüseyin Kırk, "En vahimi de eğer kalp krizi geçirebilecek veya sağlık problemi yaşayabilecek olan kişiler var ise 'Bunun hiçbir şekilde sorumluluğunu almıyoruz' diyerek imza alıyorlar. İnsan sağlığıyla nasıl oynanıyor. E-Nabız'dan kayıt alınmıyor, ve aşı kartı veriyorlar. 2 bin 700 lira uğruna kim bilir hangi sahte aşıları hangi sahte olan iğneleri bu insanlara enjekte ettiler" ifadelerini kullandı.
ŞİŞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM YAPTI
İddiaların odağındaki seyahat acentasına, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekiplerince denetleme yapıldı. Söz konusu adreste aşı veya aşılamaya dair herhangi bir kanıt bulunamadı.
"BİZ ACENTA OLARAK BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYIZ"
İddiaların muhatabı acenta sahibi Yashar Talebi, "Tamamen iftira, dün de ekipler geldi, her yeri aradı, inceledi. Ekiplerde böyle bir şeyin olmadığına dair karar verdi. Zaten böyle bir şey olması mümkün değil. Biz acenta olarak böyle bir şey yapmayız. Yapanları da kınıyoruz. Farklı acentalar her türlü reklam verebilir. Ancak ben dahil burada bulunan hiçbir kurumsal firmanın böyle bir şey yapması mümkün değil. İran acentaları gelip reklam yapabilir. Ben onların ne yaptığını bilmiyorum. Ben turistlerin otellerini tutup, turlara gönderiyorum. Biz İstanbul'la en çok yolcu getiren firmalardan biriyiz. Karalama yapılıyor olabilir" dedi.
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