Şevval Sam: O rakamlar doğru değil - Magazin haberleri

Şevval Sam: O rakamlar doğru değil - Magazin haberleri

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre, Şevval Sam, oğlu Tarık Emir Tekin ve köpekleriyle Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

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Gazetecilerle sohbet eden Şevval Sam, 27 yıl sonra hayata geçireceği yeni projesi hakkında bilgiler verdi. Sam; "0-6 yaş çocuklar için uyku öncesi ve uykuya hazırlık albümüm yılbaşı öncesi çıkacak" şeklindeki ifadeleri kullandı.

Tarık Emir Tekin ise oyunculukla ilgili annesinden zaman zaman fikir aldığını belirtirken, Şevval Sam, artık oğlundan fikir aldığını söyledi. Birlikte bir projede yer alma ihtimali sorulduğunda Tarık Emir, "Ben biraz yaşlanınca olsa daha iyi" dedi. Şevval Sam, esprili bir şekilde; "Sen yaşlanınca ben yaşlanmayacak mıyım?" diyerek yanıt verdi. "RAKAMLAR DOĞRU DEĞİL"

Yılbaşı sahnelerinde şarkıcıların aldığı yüksek ücretlerle ilgili soruya ise Şevval Sam; "O konuşulan rakamlar kesinlikle doğru değil"yanıtını verdi.