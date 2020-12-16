Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin Sadakatsiz dizisinde rol alıyor. Dizide Selçuk Dağcı karakterini canlandıran Emir Tarık Tekin kimdir, kaç yaşındadır? İşte Emir Tarık Tekin hakkında merak edilen detaylar...

EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?

Emir Tarık Tekin 1997 doğumlu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynadığı bilinen Emir Tarık Tekin, şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandırıyor.