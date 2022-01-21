Şevval Ekiz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2021 O Ses Türkiye finalisti Şevval Ekiz'in hayatı ve biyografisi - VİDEO

Şevval Ekiz kimdir? Şevval Ekiz kaç yaşında ve aslen nereli? 2021 - 2022 O Ses Türkiye finali öncesi en çok merak edilenler arasında bu iki sorunun cevabı yer alıyor. Peki finale kadar yükselen Şevval Ekiz kaç yaşında, ve nereli? İşte Şevval Ekiz'in videolu biyografisi...

ŞEVVAL EKİZ KİMDİR?

1996 doğumlu olan Şevval Ekiz 26 yaşında ve aslen Düzceli olduğu biliniyor. Müziğe 13 yaşında keman çalarak başladı. Bolu’da Güzel Sanatlar Lisesi okudu. Üniversite de aynı şekilde müzik eğitimi aldı. Şu sıralar keman ve piyano özel dersi veren 3,5 senedir tiyatro eğitimi de alıyor.

Hayali, müzik anlamında çalışmalarını gösterebilmek, sesini duyurabilmek, duygularını insanlara aktarabilmek olduğunu söyleyen Şevval Ekiz, en büyük hayali olarak da O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturmak olduğunu belirtti.

Şevval Ekiz, O Ses Türkiye kör eleme turunda üç jüriyi döndürmeyi başardı. Unutursun adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı için Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç döndü. Bu üç jüriden Şevval Ekiz’in tercihi Oğuzhan Koç oldu.