Sevimli patilerin dostluğu görenlerin içini ısıttı

DHA

Eskişehir’in Takmak Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesindeki yavru kedi ve köpeğin birbirleriyle oynadığı anlar hem şaşırttı hem de gülümsetti.

İHA'nın haberine göre kedi ve köpeğin dostça yakınlaştığı anlar telefon kamerasına yansırken ortaya sevimli görüntüler çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşların ilgi odağı haline gelen sevimli dostlar, görenlerin adeta içini ısıttı.