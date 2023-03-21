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Sevilla'da Sampaoli gitti, Mendilibar geldi

La Liga'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sevilla, teknik direktör Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığı duyurdu. İspanyol ekibinin yeni hocası ise Jose Luis Mendilibar oldu.

Giriş: 21.03.2023 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL
Sevilla'da Sampaoli gitti, Mendilibar geldi
HABERTURK.COM

Sevilla, teknik direktör Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Getafe mağlubiyetinin ardından Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı.

Açıklamada, kulübün alt sıralarda yer alması ve takımın şu anda çizdiği imajdan dolayı bu kararın alındığının altı çizildi.

YENİ HOCA MENDİLİBAR

Sevilla, Jorge Sampaoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Luis Mendilibar'ı getirdi.

İspanya'da Eibar, Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Levante ve son olarak Alaves'te görev alan Mendilibar, 4 Nisan 2022'den bu yana boştaydı.

Sevilla, 26 haftası geride kalan La Liga'da 28 puanla 14. sırada yer alıyor. En dülüs devinin küme düşme hattıyla arasında yalnızca 2 puan bulunuyor.

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