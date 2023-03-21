Sevilla'da Sampaoli gitti, Mendilibar geldi

Açıklamada, kulübün alt sıralarda yer alması ve takımın şu anda çizdiği imajdan dolayı bu kararın alındığının altı çizildi.

İspanya'da Eibar, Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Levante ve son olarak Alaves'te görev alan Mendilibar, 4 Nisan 2022'den bu yana boştaydı.