Sevilla'da Sampaoli gitti, Mendilibar geldi

Sevilla, teknik direktör Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Getafe mağlubiyetinin ardından Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı.
Açıklamada, kulübün alt sıralarda yer alması ve takımın şu anda çizdiği imajdan dolayı bu kararın alındığının altı çizildi.
YENİ HOCA MENDİLİBAR
Sevilla, Jorge Sampaoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Luis Mendilibar'ı getirdi.
İspanya'da Eibar, Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Levante ve son olarak Alaves'te görev alan Mendilibar, 4 Nisan 2022'den bu yana boştaydı.
Sevilla, 26 haftası geride kalan La Liga'da 28 puanla 14. sırada yer alıyor. En dülüs devinin küme düşme hattıyla arasında yalnızca 2 puan bulunuyor.