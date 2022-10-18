Alara Bozbey, bu zamana kadar birçok yapımda rol aldı. Oyuncu; Gamsız Hayat, Benim İçin Üzülme, Karadağlar, Süper Ajan K9, Prenses Perfinya, Adanalı, Hepsi 1, Evimin Erkeği, Arka sokaklar ve Yabancı Damat gibi yapımlarla izleyici karşısına çıktı.

Son olarak Mahkum dizisinde rol alan Alara Bozbey, 2000'li yıllarda çocuk olanlar için bir kahramandı. İşte, Bozbey'in son hali...