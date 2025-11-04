Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sevilay Yılman: Güllü'nün oğlu uyuşturucu ticareti nedeniyle cezaevinde yatmış - Magazin haberleri

        Sevilay Yılman: Güllü'nün oğlu uyuşturucu ticareti nedeniyle cezaevinde yatmış

        Gazeteci Sevilay Yılman, SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında, Güllü'nün çocukları Tuğberk Yağız Gülter ile Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni açıklamalarda bulundu. "Güllü'nün oğlu uyuşturucu ticareti nedeniyle cezaevinde yatmış" diyen Yılman, oğlu Yağız'dan gördüğü şiddet nedeniyle Güllü'nün evinin kapısına şifreli giriş yaptırdığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 14:06 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güllü'nün oğlu hakkında iddia
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sevilay Yılman, geçtiğimiz hafta, SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında; Güllü'nün vefat etmeden yaklaşık üç ay önce Tuğberk Yağız Gülter'den şiddet gördüğünü söylemişti. Yılman, Güllü'nün Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu ifade etmişti. İçişleri Bakanlığı da Yılman'ı doğrulamıştı.

        "ÇOCUKLARI EVE GİREMESİN DİYE..."

        Sevilay Yılman, 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında Güllü'nün çocuklarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yılman; "Güllü'nün evinin kapısına parmak izi, şifreli giriş ve evine kamera taktırmasının nedeni oğlundan gördüğü şiddet. Hem kızı hem de oğlu parmak izleriyle eve giremiyor. Oğlu, Güllü'nün ölümünden hemen sonra yan binadan camı kırıp içeri giriyor. Ben onu da hâlâ anlamış değilim. Polisin giremediği eve polisten önce o çocuğun eve girmesini anlamış değilim. Belki de delil kararttılar. Ne olduğu bilmiyoruz. Eminim polis ve savcılık bu olayın üzerinde duruyordur" dedi.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Tuğberk Yağız Gülter
        Tuğyan Ülkem Gülter - Tuğberk Yağız Gülter

        "OĞLU UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN CEZAEVİNDE KALMIŞ"

        Sevilay Yılman; "Annesinin vefatının hemen ardından oğlunun yaptığı açıklama esnasındaki sakinliği hepimizin dikkatini çekti. Ardından cenazede kızının 'özür dilerim' diye ağlaması... Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü araba almadığı için dövmüş. Daha önce çok para vermiş çocuklarına. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, bundan iki yıl önce yaklaşık bir yıl cezaevinde yatmış. Bu işin üzerine gittiğimiz için 'Evlatlarının günahını alıyorsunuz' diyorlar. Güllü'nün KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunduğunu söylememin ardından, sosyal medyada beni yalanlamaya çalışanlar oldu. Ben, kadıncağızın ölüm nedeninin peşindeyim. İnşallah evlatları katil değildir. Tuğyan ile Sultan bir şeyler biliyor, konuşmuyorlar ama mutlaka konuşacaklar. Evin parkelerinde kayganlaştırıcı maddeye de rastlanmadı. Oğlu 'O parkeler kayıyordu, eskiden ben de düşmüştüm' dedi. Güllü'nün kızı çalıştığı hastaneden atılmış. Kızı Tuğyan, psikolojik olarak rahatsızken falçata ile kendini kesmiş. Arkadaşı Bediş, Güllü'yü 3 - 4 kez kızının elinden almış. İnşallah benim gibi düşünen herkes yanılıyordur. Güllü'nün gerçek dostları daha konuşmadı. Çıkacak raporları bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güllü
        #Sevilay Yılman
        #Tuğyan Ülkem Gülter
        #Tuğberk Yağız Gülter

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Habertürk Anasayfa