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        Sevgilisinin vurduğu polis, 42 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

        Aksaray'da sevgilisi Aysel Baydar'ın tabanca ile başından vurup, ağır yaraladığı polis memuru Abdullah Eroğlu, tedavi gördüğü hastanede 42 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 16:00
        Sevgilisinin vurduğu polisten 42 gün sonra acı haber
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        Aksaray'da, sevgilisinin vurduğu polis memuru Abdullah Eroğlu (26), 42 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 28 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Eroğlu ile sevgilisi Aysel Baydar (23) arasında tartışma çıktı.

        BEYLİK TABANCASINI ALIP, ATEŞ ETTİ

        Aysel Baydar
        Aysel Baydar

        Baydar, kendisinden ayrılmak isteyen Eroğlu'nun beylik tabancasını alıp, ateş etti. Başından vurulan Eroğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Eroğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        "AYRILMAK İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI"

        Gözaltına alınan 2 çocuk annesi Aysel Baydar, ilk ifadesinde bir yıldır birlikte olduklarını, Eroğlu'nun ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktığını, tabanca ile ateş edip sevgilisini vurduğunu belirtti. Baydar, işlemleri sonrası tutuklandı.

        CENAZESİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

        Abdullah Eroğlu
        Abdullah Eroğlu

        Öte yandan hastanede tedavi süren Abdullah Eroğlu, 42 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Eroğlu'nun cenazesi, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine gönderildi.

        #aksaray haberleri
        #polis memuru abdullah eroğlu
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