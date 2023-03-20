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Sevgilisiyle yaşadığı evde tabancayla vurulan Ayşenur öldü

Konya'da feci bir olay meydana geldi. Kentte sevgilisi Ali E. ile aynı evde yaşayan Ayşenur Böcü, tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi. İhbarı yapan Ali E. gözaltına alınırken, genç kadının 2 yıl önce sevgilisinin 14 yaşındaki kızını silahla yaraladığı ve adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi

Giriş: 20.03.2023 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da sevgilisinin kızını yaralayan kadın ölü bulundu! - Haberler
Sevgilisinin kızını yaralayan kadın ölü bulundu!
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DHA

Konya'nın Meram ilçesinde sevgilisi Ali E. (51) ile birlikte yaşadığı evde tabancayla vurulan Ayşenur Böcü (26), yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre ihbarı yapan Erensoy gözaltına alındı. Böcü 2 yıl önce sevgilisi Ali E.'nin kızı M.E.'yi (14) kafede tabancayla vurmuş, Erensoy ise azmettirici olarak tutuklanmıştı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Olay, gece saatlerinde müstakil bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ali E., birlikte yaşadığı Ayşenur Böcü'yü yaralı halde bulduğunu belirtip, yardım istedi. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Böcü, gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri sonrası Böcü'nün cenazesi, İsmil Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Polis, şüpheli olarak ihbarı yapan Ali E.'yi gözaltına aldı. Ali E., ilk ifadesinde, "Sesi duyup, uyandığımda Ayşenur'u kanlar içinde buldum. Bir şey yapmadım, kendisi yapmış" dedi. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

2 YIL ÖNCE SEVGİLİSİNİN KIZINI VURMUŞTU

Ayşenur Böcü, 30 Ekim 2021'de sevgilisi Ali E.'nin kızı M.E.'yi bir kafede tabanca ile yaralayıp, kaçmıştı. M.E.´nin annesi R.H.'nin şikayeti sonrası 36 suçtan kaydı bulunan Ali E. ile 15 suçtan kaydı olan Ayşenur Böcü, gözaltına alınmıştı.

Böcü, saldırının azmettiricisi olarak M.E.'nin babası Ali E.'yi göstermişti. Ali E., ifadesinde, "Boşandığım eşime gözdağı vermek için yaptırdım" demişti. Soruşturma sürecinde Ali E. ile kendisine yardım eden Hüseyin Ç. tutuklanmış, Ayşenur Böcü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Dava sürecinde ise tutuklu 2 sanık, tahliye edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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