Avcılar'da Mehmet Karakoç, eski eşinin sevgilisiyle arasında çıkan arbede sonucunda silahla yaralanarak hayatını kaybetti. Sevgilisinin eski eşini öldürdüğü belirlenen şüpheli Ayhan B. yakalanarak gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay bugün saat 03.00 sıralarında bir kafenin önünde meydana geldi.

Neslihan Ö. (44), sevgilisi Ayhan B. (40) ile eski eşi Mehmet Karakoç'a (52) ait kafenin önüne geldi. Burada bir süre sonra Ayhan B. ile eski eş Mehmet Karakoç arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan arbede sırasında Mehmet Karakoç Ayhan B.'yi bıçakla yaraladı. Ayhan B. ise belindeki tabancayı çekerek Mehmet Karakoç'a ateş etti.

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ESKİ KARISI ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Daha sonra Ayhan B. ile Neslihan Ö., olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan Mehmet Karakoç, Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Karakoç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.