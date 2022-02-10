14 Şubat Sevgililer Günü’ne artık sayılı günler kaldı. Sevgiler Günü’ne kısa süre kala çiftler en güzel, kullanışlı ve romantik hediyeleri seçmeye başladı. Aslında Sevgililer Günü’nde erkeklerin işi daha kolay diyebiliriz. Zira sevgilinize alacağınız aksesuar, takı, kozmetik ürünleri ile çok fazla düşünmeye gerek kalmıyor. Ancak kadınlar için aynı durum söz konusu değil pek. Ama biz tabii ki hem erkek hem de kadınlara alınabilecek Sevgililer Günü hediyelerini araştırdık.



İşte her bütçeye uygun kadınlar ve erkekler için 14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri!