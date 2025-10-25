Sevenleriyle buluştu

Kenan Doğulu, yılın son Harbiye konserine sahne kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Sonbahara ve botaniğe gönderme yapan, doğal taşlar ve çiçeklerle tasarlanan sahne kıyafetleri, doğanın çeşitliliğini ve hayal gücünü sahneye taşıdı.

Müzikseverler, Doğulu’ya; 'Ara Beni Lütfen', 'Baş Harfi Ben' ve 'Tencere Kapak' gibi unutulmaz hitlerinde eşlik etti. Repertuarında yer alan; 'Yüzsüz Yürek' ve 'Ben Güzelden Anlarım' gibi sevilen parçalar, binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği anlara sahne oldu. Sahne tasarımları, ışık oyunları ve etkileyici dans koreografileri gecelerin enerjisini zirveye taşıdı.