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        Haberler Magazin Sevda Türküsev ile İrem Derici uçak yolculuğu sonrası birbirine girdi - Magazin haberleri

        Sevda Türküsev ile İrem Derici birbirine girdi

        Sevda Türküsev, aynı uçakta bulunduğu İrem Derici'ye sitem etti. Türküsev, uçak yere indikten sonra Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşup gülmelerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirip, şarkıcıyı toplumsal alanlarda nasıl davranması gerektiğini bilmemekle suçladı. İrem Derici de Sevda Türküsev'in açıklamalarına karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 08:34 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:47
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        Yazar Sevda Türküsev, şarkıcı İrem Derici ile aynı tarifeli uçakta yolculuk yaptı. Türküsev, havaalanından yayımladığı bir videoyla Derici ve ekibine sitem etti.

        Sevda Türküsev, uçuş boyunca herhangi bir sorun yaşamadığını ancak uçak yere indikten sonra İrem Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşup, gülmeleri nedeniyle çevredekileri bir hayli rahatsız ettiğini ifade etti.

        "TOPLUM İÇİNDE NASIL DAVRANILIR ÖĞRENİN"

        Sevda Türküsev, ayrıca Derici'nin toplumsal alanlarda nasıl davranması gerektiğini bilmediğini belirterek; "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici'den geliyor. Maalesef aynı uçaktaydık. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekânları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı, bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" ifadelerini kullandı.

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        "LÜZUMSUZ ABLA"

        Sevda Türküsev'in eleştirilerine karşılık veren İrem Derici de "Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Hay Allah, lüzumsuz abla" ifadelerini kullandı.

        İrem Derici daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak "Dikkatimizi sana veremeyiz abla. Git kendinle oyna. Derbi var nur yüzlüm" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sevda Türküsev
        #irem derici

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