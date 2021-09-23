"NİŞANLI OLDUĞUN HALDE BENİ DE İDARE ETMEYE KALKTIN"



Oyuncunun kendisine attığı fotoğraf ve videoların da paylaşıldığı Öztürk'ün hesabından, "İyi tatiller" yazılarak, Erginci ve Kunt'a gönderme de yapıldı.



Avukat Seray Öztürk'ün hesabından daha sonra, "Yılmaz Kunt; sen kim oluyorsun da başkasıyla nişanlı olduğun halde beni de idare etmeye kalkıyorsun?" mesajını paylaşıldı.