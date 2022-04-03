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Sevda Demirel'den Hande Ataizi itirafı! - Magazin haberleri

Sevda Demirel: O tokattan hala pişman değilim!

Hande Ataizi'ne attığı tokat ile hafızalara kazınan şarkıcı ve eski model Sevda Demirel (49) ile buluştuk. Uzun süredir gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Demirel ile hem geçmişi hem de bugünü konuştuk

03.04.2022 - 08:17 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 94. Oscar gecesinde, Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokat, ödül törenini gölgede bıraktı. Yaşanan bu olay sonrası ise,  Sevda Demirel'in tokadı yine gündeme geldi. 2002 yılında Hande Ataizi ve Cem Davran'ın sunuculuğunu üstlendiği, 'İki Kere Kiki' programına Arto ile konuk olan Sevda Demirel, program süresince Ataizi ile polemik yaşamıştı. Arto'nun iğneliyici yorumlarıyla ikili arasındaki gerilim programın ilerleyen her dakikasında arttı. Ve en sonunda da Demirel, 'Aşk kadını' tartışması esnasında kendisine hakaret eden Ataizi'ye 'Ne dedin sen!' diyerek sert bir tokat attı. Sevda Demirel'in tokadı sadece stüdyoda değil, Türkiye'de de yankılandı. Günlerce ana haber bültenlerinde konuşuldu. Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen tokadıyla hafızalardaki yerini koruyan şarkıcı ile bir araya geldik. İstanbul Dragos'ta gözlerden uzak bir hayatı olan Demirel, şiddete karşı olduğunu vurgulsa da, Hande Ataizi'ye attığı tokattan pişman olmadığını söylüyor...

  • Will Smith bir tokat attı, yine gündem oldun...

    Nerede bir tokat atılsa ben konuşuluyorum. Bu galiba mezara kadar böyle gidecek... Buna engel olamıyorum, o yüzden artık ti'ye alıyorum, eğleniyorum. Bugün tekrar bakınca da Will Smith'in tokadından daha da sert vurmuşum...

  • Eşin ya da sevgilin böyle bir davranışta bulunsa ne yapardın?

    Her kadın çok mutlu olur. Dünya gördü ki, Will Smith karısının bu zayıf durumunun asla konuşulmasını istemiyor ve eşini koruyor. Her kadın sahiplenilmeyi sever ama asla tokat atmasını istemezdim.

    Ama sen de tokat attın...

    Benim davam çok başkaydı. Bana atılan bir iftira ile günlerce mücadele ettim ve aklandım. Aklanmış olmama rağmen bana edilen bir hakaret vardı. Hande bu olayın yaşanması için beni zorladı, ben de dayanamadım.

  • Bugün o tokadı yine atar mıydın?

    Bu tokadın bende çok gel-giti oldu. Bugün olsa belki de daha şiddetli tepki gösterirdim, belki de daha sakin davranırdım. Hande bana destek olması gerekirken, bir kadın dayanışması göstermeliyken konuyu farklı yerlere çekti.

  • 'Mücadele verdim' dediğin dönemlerde neler yaşadın?

    Bana bir komplo kuruldu. Bana aşık olan ve sürekli reddettiğim biri tarafından iftiraya uğradım. 18-19 yaşındayım, menajerim yok. Bir restorana çağrıldım iş görüşmesi için giderken polisler geldi ve gözaltına aldılar beni.

    Sonra...

    Ölüm orucuna başladım, 6 gün boyunca yemek yemedim. Türkçe bilmeden Türkiye'ye gelmişim. İstanbul'da tutunmaya çalışmışım. Ne hırsızlık, ne de kötü bir şey yaptım ama sonrasında böyle bir iftira ile karşılaştım. Savaş Ay'ın 'A Takımı' programına konuk oldum. Selda Bağcan da vardı. Göğsüne yattım. Orada çığlık çığlığa 'ben yapmadım, ben yapmadım, beni kurtarın' diye ağladım. Ardından dönemin İstanbul Emniyet Müdürü programa telefonla bağlanarak beni akladı. “Sevda Demirel suçsuzdur. Aklanmıştır.” dedi. O dönem milletvekilleri bile destek olmuştu. İftiranın ne kadar kötü bir şey olduğunu yaşadım. İnsanlar maalesef ölmeyecek gibi yaşıyor... O kadar zorlu süreçli süreçten ve iftiralardan sonra aklanmışım. Sen de tut programda 'erkeklerle basıldın dersen' yersin tokadı... (Gülüyor) Bak yine şimdi o anlar aklıma gelince sinirlendim, pişman değilim!

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