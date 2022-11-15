"ÇOK MUTLUYUM!"

Sevcan Yaşar, evlilik teklifinin ardından mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti:

Kim der ki mucizeler olmuyor değil ve dünyaya rağmen hala hayata bir yerden güzel bakan, iyi olmak, iyi kalmak, iyi görmek, göğsünün altında uyuyan kalbini sevgiye ve aşka emanet edebilme cesaretini göstererek dünyaya bir başka hayat da var diyerek meydan okumak… Çok mutluyum(uz). Bu duyguyu bizimle paylaşan her bir kalbi de ayrı ayrı öpüyorum(uz)… Elbette daha uzun yazacağım ama şimdi bugüne not düşsün istedim. Zira renkleri daha güzel, sesleri daha duyulur, şarkıları daha derin yapan bu anı yaşamak istiyorum...