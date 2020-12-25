Sosyal medyanın konuştuğu isimlerden biri de Sevcan Orhan oldu. Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte sunduğu programa her sabah televizyon dünyasından çeşitli isimler konuk oluyor. Programın bugünkü konuklarından biri de Sevcan Orhan'dı. Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan Nereli ve kaç yaşında? İşte Sevcan Orhan şarkıları

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Genç müzisyen Sevacn Orhan aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısıdır. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazandı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile dünya evine girmiştir.

SEVCAN ORHAN ALBÜMLERİ

Nenni Bebek (2000)

Bir Türküydü Yaşamak (2003)

Adı Aşk (2008)

Zemheriden Ötesi Bahar (2011)

Düşten Gerçeğe (2014)