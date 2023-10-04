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        Haberler Gündem Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde personel servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi Irmak Topçu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:59 Güncelleme: 04.10.2023 - 21:13
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        Servis minibüsünün çarptığı kız öğrenci öldü
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        Kaza, saat 15.00 sıralarında İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Bünyamin Ö. idaresindeki personel servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Irmak Topçu´ya çarptı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada ağır yaralanan Topçu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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