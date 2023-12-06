Servis, kamyona çarptı: Yaralılar var

İşçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı: Yaralılar var
Hatay'da işçi servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada, servis sürücüsü ile 8 işçi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesindeki kazada 9 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, tekstil fabrikası işçilerini taşıyan H.B. idaresindeki servis aracı, Hanifi Soylu Bulvarı'nda S.U. idaresindeki kamyonla çarpıştı.
Kazada, servis sürücüsü ile 8 işçi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerce kentteki hastanelere kaldırıldı.
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