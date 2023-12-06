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        Haberler Gündem Trafik Servis, kamyona çarptı: Yaralılar var

        İşçi servisi hafriyat kamyonuna çarptı: Yaralılar var

        Hatay'da işçi servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada, servis sürücüsü ile 8 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 18:59 Güncelleme: 06.12.2023 - 18:59
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        Servis, kamyona çarptı: Yaralılar var
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        Hatay'ın Erzin ilçesindeki kazada 9 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre, tekstil fabrikası işçilerini taşıyan H.B. idaresindeki servis aracı, Hanifi Soylu Bulvarı'nda S.U. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

        Kazada, servis sürücüsü ile 8 işçi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerce kentteki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Erzin
        #işçi servisi
        #Hafriyat kamyonu
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