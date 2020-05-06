Türkiye'nin yeni "Servet"lerini yetiştiriyor

2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Tazegül, 2019'dan bu yana Tekvando Erkek Milli Takımı'nı çalıştırıyor. Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül, karantina sürecinin sporcular üzerindeki etkisi, antrenörlük kariyerinin nasıl gittiği ve milli takımın hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan sürecin sporcuları olumsuz etkilediğini belirten Tazegül, "Çünkü sporu eve sığdırmak gerçekten zor. Sporcularımız gayret gösterip evde yapabildikleri egzersizlerle çalışmalarını sürdürüyor. Karantinayı en iyi şekilde kapatacağız." dedi.

Tazegül, sporcuların çalışmalarını yakından takip ettiklerinin altını çizerek, "Haftada 2-3 kez telefonda görüşüyoruz. Yaklaşık 1 yıldır beraber çalışıyoruz, verdiğimiz teknikleri uyguluyorlar. Videolarını da bize gönderiyorlar. Evde uygulayabilecekleri hareketlerin hepsini yapıyorlar." diye konuştu.

"SPORU BIRAKTIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Antrenörlük sürecinin iyi gittiğini söyleyen Servet Tazegül, "Bir alışma süreci oldu. O alışma sürecini atlattıktan sonra şu an çok güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Antrenör olmak biraz daha zor, sorumluluğu daha fazla. Bunun da üstesinden geleceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tazegül, "Sporculuk kariyerini erken tamamladığını düşünüyor musun?" sorusu üzerine şöyle devam etti:

"2016 Rio Olimpiyatları'nda da altın madalya kazanmak istiyordum ama olmadı. Keşke o da olsaydı ama 2012'de altın madalya kazandığım için o kadar içimde kalmadı. 2012'de şampiyon olduğumdan 2020'yi zorlamadım. Çünkü daha önceden kazanılmış bir altın madalyam var. Sakatlıklar yaşadım ve bu sakatlıklardan dolayı istediğim gibi yüklenemedim. Fark ettim ki beni tetikleyen eski hırsım kalmadı. Bundan dolayı sporu bıraktığım için hiç pişman değilim. Tecrübemi milli sporculara aktardığım için çok mutlu ve gururluyum."

OLİMPİYATLAR

Tazegül, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Tekvandoda Kadın Milli Takımı'nın 4 sporcuyla tam kadro olimpiyat vizesi aldığını hatırlatan Tazegül, "Öncelikle kadın sporcularımızı tebrik ediyorum. Erkeklerde de kıta elemesine göndereceğimiz 2 sporcu kardeşimiz var. İnşallah 2'de 2 yapıp toplamda 6 sporcuyla olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kariyerinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları da bulunan Servet Tazegül, ayrıca 2008 Pekin Olimpiyatları'nda üçüncü olmuştu.