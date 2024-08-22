Servet Operasyonu filmi oyuncu kadrosu: Servet Operasyonu filminin konusu nedir?
Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de Guerre) filmi 22 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosu, Ivan Atkinson, Marn Davies, Guy Ritchie tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturmaktadır. Peki, "Servet Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
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Servet Operasyonu filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2023 yılında vizyona giren Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de Guerre) filmin başrollerini Jason Statham, Aubrey Plaza ve Hugh Grant üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Servet Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncuları...
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SERVET OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan 'Five Eyes' tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.
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SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Jason Statham - Orson Fortune
Aubrey Plaza
Bugzy Malone
Josh Hartnett - Danny Francesco
Cary Elwes - Nathan Jasmine
Hugh Grant - Greg Simmonds
Lourdes Faberes - Emilia
Max Beesley - Ben Harris
Eddie Marsan - Knighton
Kaan Urgancıoğlu - Casa
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