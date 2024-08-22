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        Haberler Bilgi Gündem Servet Operasyonu filmi oyuncu kadrosu: Servet Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Servet Operasyonu filmi oyuncu kadrosu: Servet Operasyonu filminin konusu nedir?

        Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de Guerre) filmi 22 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosu, Ivan Atkinson, Marn Davies, Guy Ritchie tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturmaktadır. Peki, "Servet Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 18:39 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:39
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        • 1

          Servet Operasyonu filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2023 yılında vizyona giren Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de Guerre) filmin başrollerini Jason Statham, Aubrey Plaza ve Hugh Grant üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Servet Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Servet Operasyonu filmi konusu ve oyuncuları...

        • 2

          SERVET OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan 'Five Eyes' tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

        • 3

          SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Jason Statham - Orson Fortune

          Aubrey Plaza

          Bugzy Malone

          Josh Hartnett - Danny Francesco

          Cary Elwes - Nathan Jasmine

          Hugh Grant - Greg Simmonds

          Lourdes Faberes - Emilia

          Max Beesley - Ben Harris

          Eddie Marsan - Knighton

          Kaan Urgancıoğlu - Casa

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