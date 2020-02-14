Serra Pirinç kimdir?

Geçtiğimiz günlerde Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak katılan Serra Pirinç'in kim olduğu magazinseverler tarafından merak ediliyor. İşte Serra Pirinç hakkında merak edilenler...

SERRA PİRİNÇ HAYATI

Serra Pirinç, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi almıştır. Günümüzde ise çalışmalarını Rezzan Çankır Oyunculuk ajansına bağlı olarak sürdürmektedir. Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakterini oynayan Serra Pirinç bu rol sayesinde tanınmaya başlamıştır. Daha sonra ise Vuslat dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.