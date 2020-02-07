Kariyerine Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakterine hayat vererek başlayan Serra Pirinç 19 Haziran 1997 İstanbul doğumludur. Peki Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında? Serra Pirinç nereli? İşte merak edilenler...

SERRA PİRİNÇ HAYATI

Serra Pirinç, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi almıştır. Günümüzde ise çalışmalarını Rezzan Çankır Oyunculuk ajansına bağlı olarak sürdürmektedir. Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakterini oynayan Serra Pirinç bu rol sayesinde tanınmaya başlamıştır. Daha sonra ise Vuslat dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.