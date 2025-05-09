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        Haberler Objektife Takılanlar Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık ile birliktelikleri hakkında konuştu: istesek evlilik olur - Magazin haberleri

        Serkay Tütüncü: İstesek evlilik olur

        Bir yıldır aşk yaşadığı Serkay Tütüncü ile Bali tatilinden dönen Zeynep Bastık, sevgilisiyle birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. İlişkileri hakkında konuşan Tütüncü; "Evliliği hiç konuşmadık ama her şeyin bir yeri zamanı vardır o da olur nasip kısmetse istersek olur"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 09:05 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:21
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        "İstesek evlilik olur"
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        Yaklaşık bir aydır Bali'de tatil yapan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, yurda döndü. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        "1 AY GÜZEL BİR DENEYİM YAŞADIK"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeynep Bastık; "Tatilimiz dolu dizgin geçti, çok güzeldi. Bol bol gezdik, tozduk, eğlendik. Bali tatili inanılmazdı. Serkay, sık sık gittiği yere beni de götürdü sağ olsun birlikte bir ay güzel bir deneyim yaşadık. Şimdi döndük işimiz de gücümüz de başlıyor artık buralardayız" dedi.

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        "DEPREM BENİM HAYATIMDA BÜYÜK BİR KORKU"

        Geçtiğimiz yıllarda deprem korkusu nedeniyle İzmir'in Urla ilçesine taşınan Zeynep Bastık, sevgilisiyle işlerini hallettikten sonra geri döneceklerini söyledi. Bastık, bu konuda şunları söyledi; "Deprem de benim hayatımda büyük bir korku. Gerçi hepimizin bir korkusu artık yapacak bir şey yok, onunla yaşamaya alışacağız. Evet çok sevdiğim Harbiye konserleri de başlıyor gerçi tam tarih belli değil ama başlıyor. Bu sene de alnımızın akıyla yaparız."

        Zeynep Bastık, gazetecilerin saçlarındaki değişimi sorması üzerine ise "Saçımın arasındaki ışıltıları fark etmeniz işinizi ne kadar ciddi ve profesyonel yaptığınızın bir kanıtıdır, tebrik ediyorum. Bali'ye giderken yaptırdım ilk siz fark ettiniz" dedi.

        Serkay Tütüncü de sevgilisinin ardından "Sandık Kokusu'nu bitirdik birkaç iş görüşmesi var. Eylül gibi sonuçlanacak. Şimdilik boştayım, dinlenmeliyiz" dedi.

        "EVLİLİĞİ HİÇ KONUŞMADIK"

        Ardından Bastık ile birlikteliği hakkında samimi açıklamalarda bulunan Serkay Tütüncü; "Evliliği hiç konuşmadık ama her şeyin bir yeri zamanı vardır. Nasip kısmetse o da olur. İstersek olur. Her şey yolunda gidiyor şu anda" ifadelerini kullandı.

        YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

        Öte yandan birlikteliklerinde bir yılı dolduran Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, sosyal medya hesaplarından da romantik paylaşımlarda bulundu.

        Serkay Tütüncü, birliktelikleri boyunca sevgilisi ile çektirdiği fotoğrafları romantik bir mesaj ile yayımladı.

        "İYİ Kİ BENİMSİN"

        Tütüncü, paylaşımında "Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar? Sen benim hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin. Enerjini yediğim. İyi ki benimsin. Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        "SONSUZ SENELERİMİZ OLSUN"

        Zeynep Bastık da sevgilisiyle yıl dönümlerini "Hayatımın aşkı... Dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim. Her günümü bir şarkı haline getirdin. İyi ki benim sevgilimsin. 365 gündür dizinde uyumak harika bir şey. Sonsuz senelerimiz olsun" sözleriyle kutladı.

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        #Zeynep Bastık
        #Serkay Tütüncü

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