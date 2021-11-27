Serkan Kaya'nın acı günü

Serkan Kaya, babasının acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcı vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Kaya, "Sevgimiz de acımız da sonsuz. Canım babam seni çok sevdim hep seveceğim. İdolüm, ağam, paşam. Rabbim cenneti ile mükafatlandırsın." mesajını paylaştı.

Şakir Kaya'nın naaşı, bugün öğle namazına müteakip, Sivas Ayyıldız Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedilecek.