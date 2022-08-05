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Serkan Çayoğlu: Özge'yi gelinlikle görünce büyülendim - Magazin haberleri

Serkan Çayoğlu: Özge'yi gelinlikle görünce büyülendim

Geçtiğimiz ay Özge Gürel ile nikah masasına oturan Serkan Çayoğlu, Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Özge'yi gelinlikle görünce büyülendim" dedi

05.08.2022 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Özge Gürel ile olan 7 yıllık birlikteliklerini Almanya'da gerçekleşen nikah ile taçlandırarak dünya evine giren Serkan Çayoğlu, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı.

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Arkadaşıyla bir araya gelerek yemek yiyen Çayoğlu, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • "ASIL DÜĞÜN İTALYA'DA"

    Çayoğlu, "Daha sade bir tören düşünüyorduk ama aileler de devreye girince düğün tadında oldu. Ama asıl düğünümüz İtalya'da gerçekleşecek. İtalya'nın ikimizde de yeri ayrı." dedi.

  • "BÜYÜLENDİM"

    "Özge Hanım'ı gelinlikle ilk gördüğünüzde neler hissettiniz?" sorusu üzerine aşk dolu bir cevap veren oyuncu, "İnsan sevdiğini öyle görünce büyüleniyor. Yıllardır hayal ediyorsun." ifadelerini kullandı.

  • "BALAYINI ERTELEDİK"

    Çayoğlu ayrıca, "Sürekli bir telaş içerisindeyiz, bir yandan da ikimiz de senaryolar okuyoruz. Oturup o güzel anı tam anlamıyla dahi konuşamadık. Şimdi önümüzde düğünümüz ve işlerimiz var. İşlerden dolayı balayını da ertelemek durumunda kaldık." dedi.

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