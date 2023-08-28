Serinlemek isteyen turistlerin adresi: Gezende Kanyonu
Mersin'de bulunan Gezende Kanyonu, turkuaz renkli temiz ve serin suyuyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor
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Mersin'in Gülnar ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gezende mahallesi Ermenek Çayı üzerindeki Gezende Barajı ve Yerköprü Şelalesi'nin arasında bulunan Gezende Kanyonu, turkuaz renkli suyu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Özellikle Rus turistlerin bölgeye çeken kanyona, Mersin'den kalkan turlar düzenleniyor.
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Turistler, tırmanış ve yürüyüşün ardından turkuaz renkli göletlerde temiz ve serin sulara girerek serinliyorlar.
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İşte drone ile görüntülenen Gezende Kanyonu'ndan görüntüler...
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