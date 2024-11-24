Şerif Gören, bugün uyandırılacak

Türk sinemasının bol ödüllü ünlü yönetmen Şerif Gören, önceki gün, arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra evine döndü. Cihangir'deki evinin merdivenlerinden çıkarken düşerek yere başını çarpan Gören, oğlu Mehmet Gören tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

REKLAM advertisement1 Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Şerif Gören'in sağlık durumunun bir hayli ağır olmasından dolayı uyutuldu. Entübe edilen Gören, bugün uyandırılarak sağlık durumu gözlenecek. Yakınlarının ve doktorlarının umudu, ünlü yönetmenin tepki vermesi yönünde. Gören, tepki verirse beyin kanamasında iyileşme olduğu anlaşılacak. Tedavisi de bu yönde sürdürülecek.

Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan ilk Türk filmi olan 'Yol'un yönetmeni olan 80 yaşındaki Şerif Gören, ayrıca; 'Yılanların Öcü', 'Derman', 'Umut' gibi Türk sinemasının bol ödüllü filmlerine imza attı.

REKLAM Şerif Gören Kimdir? Şerif Gören, 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu. 1956’te kazandığı bursla Türkiye’ye gelerek İstanbul Erkek Lisesi’nde okuyan Şerif Gören, 1962’de kurgucu olarak işe başladığı Erman Film Stüdyosu ile sinemaya ilk adımını attı. Filmlerinin belirgin özelliği olan hızlı kurgu anlayışını burada kurgucu olarak çalıştığı dönemde kazandı. 1968'de Mehmet Aslan'ın 'Hakanların Savaşı'nda ilk kez yönet­men yardımcılığı yapan, bu alanda kendini geliştiren Şerif Gören; Remzi Jöntürk, Atıf Yılmaz, Yılmaz Güney, Natuk Baytan, Osman Seden gibi yönetmenlerle çalıştı.

Şerif Gören, 1974'te, çekimin ilk günlerinde Yılmaz Güney’in tutuklanması üzerine 'Endi­şe'nin yö­netmenliğini üstlendi. Bu ilk filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Gören, senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı 'Yol' ile Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' ödülünü kazanarak büyük başarı elde etti. Ünlü yönetmen entübe edildi Haberi Görüntüle Türk sinemasının en verimli yönetmenlerinden olan Şerif Gören, genellikle toplumsal gerçekçilik anlayışında olan filmlerin yanı sıra ticari filmler ve belgeseller de yönetti. Gören, filmlerinde daha çok kent yaşamı, doğa ile insan ilişkisi gibi konuları işledi.