'Seri katil' nasıl yakalandı?

AA

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde 2014'te kurulan özel ekipte yer alan Cinayet Büro Amiri Komiser İdiris Şahin, 1998-2001 yılları arasında 6 cinayet işleyen "seri katil" Hamdi Kayapınar'ın, 2018'de villa bekçisini öldürdükten sonraki yakalanma sürecini anlattı.

Özel ekip, 2 Ağustos 2018'de Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi'nde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Y'nin (47) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili kulübede ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Güvenlik görevlisinin ruhsatlı tabancası ve fişeklerinin gasbedildiğini belirleyen ekip, zanlının kırmızı bisikletle olay yerinde bir gün önce keşif yaptığını, ertesi gün yine bisikletle olay yerine gelerek eldiven ile maske kullanıp Sami Y'yi av tüfeği ile öldürdüğünü, daha sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne gittiğini tespit etti.

"Seri katil"in yakalanma sürecini anlatan Cinayet Büro Amiri Komiser İdiris Şahin, olay günü sabaha karşı ihbar aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi. Şahin, "Gece bekçisi faili meçhul şahıs tarafından av tüfeği ile öldürülmüş ve şüphelisi kaçmıştı. Aynı zamanda maktulün ruhsatlı tabancasıyla fişekleri yağmalanmıştı. Çalışmalarımızda bisikletli şahsın gittiği mahalle, 2001 yılından önce 6 seri cinayet işleyen Hamdi Kayapınar'ın mahallesiydi" şeklinde konuştu.

Kayapınar'ın işlediği son cinayetle öncekiler arasında benzerlik olduğunu ve çalışmalara bu yönde ağırlık verdiklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

'YETERLİ DİLİLİMİZ YOKTU'

"Son ve önceki cinayetler arasında benzerlik olsa da bunu Hamdi Kayapınar'ın işlediğine dair yeterli delilimiz yoktu. Bu durumda iki şey yapılabilirdi. Birincisi cinayeti Hamdi'nin işlediğine dair tüm delilleri toplayıp operasyon yapabilirdik ama bunun için birkaç güne daha ihtiyacımız vardı. Zaten olayın üzerinden 5 gün geçmişti. İkincisi bir an önce operasyon yapabilirdik. Eğer bizim şüpheli olarak değerlendirdiğimiz kişi Hamdi Kayapınar değil de başka biri olsaydı dosya üzerinde birkaç gün daha çalışır, tüm delilleri toplayarak operasyon yapardık. Ancak biz acil operasyon yapma kararı aldık çünkü Hamdi Kayapınar'ı hepimiz çok iyi biliyorduk."

'YAKALANMASAYDI DEVAM EDECEKTİ'

"Hamdi Kayapınar'ın 2001 yılından önce işlediği cinayetlerde yalnız ve savunmasız olarak gördüğü insanları av tüfeğiyle öldürüp ceplerindeki 3-5 kuruşu yağmaladığını biliyorduk." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Eğer bu son cinayetin şüphelisi de Hamdi Kayapınar ise yeni cinayetler işlemeye devam edecekti ve biz bu riske giremezdik. Bundan dolayı sabaha karşı operasyon yaptık. Operasyonda, son olayda kullanılan av tüfeği ile 85 fişek, maktulden yağmaladığı tabanca ve 30 fişek ele geçirdik. Bu da bize gösteriyor ki eğer biz Hamdi Kayapınar'ı yakalamasaydık cephane hazırlığını tamamlamış olan seri katil, cinayetlerine devam edecekti."

Kayapınar'ın, emniyetteki ifadesinde, "Sami Y'yi daha önce kulübede tabancayla nöbet tutarken görmüştüm. Önceden tanımıyorum. Hasımlarım olduğu için tabancasını gasbetmek amacıyla öldürdüm" dediği öğrenildi.

18 AYLIK ARA POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, kırmızı bisikletli bir kişi tarafından 1998-2001 yılları arasında av tüfeğiyle 6 kişinin öldürülmesi, 1'i polis memuru 2 kişinin yaralanması olaylarını araştıran polis, birbirini izleyen 18 ayda suçlara ara verildiğini tespit etti.

Bu dönemin, o günün askerlik süresi kadar olmasını dikkate alan polis, suçların işlendiği bölgede son 3 yılda askerlik yapanları araştırarak, Hamdi Kayapınar'a ulaştı.

Evlerinde yaptıkları aramada kanlı gömlek bulan ekipler, Kayapınar'ı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan Kayapınar, gasp amacıyla 6 kişiyi öldürdüğünü, 2 kişiyi de yaraladığını itiraf etti. Kayapınar'ın cinayetlerde kullandığı ve bir av bayisinden çaldığını söylediği av tüfeği de evlerinin bahçesinde gömülü bulundu.

KENDİSİNİ 'AVCI' DİYE TANIMLAMIŞTI

Kayapınar, ifadesinde, geceleri gasp amacıyla ''avlanmaya'' çıktığını, öldürdüklerini ''av'', gasbettiği para ve kıymetli eşyaları ''av ganimeti'' olarak gördüğünü söylemiş, kendisini de ''avcı'' diye tanımlamıştı.

Daha 14 yaşındayken kıskançlık yüzünden öz kardeşini iple boğarak öldüren Kayapınar, 4 yıl cezaevinde kalmıştı.

Kayapınar, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davalarda 6 kez ömür boyu hapis, yaralama ve gasp suçlarından da çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, işlediği suçlardan Kayseri ve Sivas'taki cezaevlerinde toplam 16 yıl kaldıktan sonra 2017 yılının şubat ayında tahliye edilmişti. Bir villanın özel güvenlik görevlisini av tüfeğiyle öldürmesinin ardından özel ekip tarafından yeniden yakalanan Kayapınar, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış, 11 Şubat 2019'daki karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde 2014'te kurulan özel ekip, dişten vidaya, toplu iğneden jant kapağına dikkate aldıkları tüm detaylarla 7 yılda 23 faili meçhul cinayeti çözdü.